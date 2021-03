Descinderile ratate din Ilfov vizau membri gruparii de falsificatori de diplome. Bode: "Explicatiile publice cu numarul cadastral nu ma intereseaza absolut deloc"

Perchezitiile au vizat falisificatorii de diplome

Mascatii au imobilizat gresit o familie din Clinceni

Ancheta interna in cazul adresei ratate la Clinceni

Ministrul a spus ca nu il intereseaza explicatiile cu numarul cadastral si a spus ca specialistii din Directia Control Intern vor face verificari si vor lua masuri in acest caz."Legat de descinderile la Ilfov, acea balbaiala, greseala a autoritatilor, a trupelor speciale, vreau sa va spun ca, pe langa comunicatul dat de catre colegii mei, vreau sa mai dau cateva detalii.Ieri au avut loc 221 de perchezitii , pe data de 3 martie, pe raza a 34 de judete.In ceea ce priveste situatia inregistrata in judetul Ilfov, localitatea Clinceni, investigatiile premergatoare efectuarii perchezitiei au fost efectuate de politistii de la Directia Politie Transporturi, care au si participat in ziua de 3 martie 2021 la respectiva activitate.Ati vazut explicatiile publice cu numarul cadastral 26, respectiv 26 A. Pe mine, aceste explicatii ma intereseaza foarte putin. Eu consider ca s-a gresit, de aceea specialisti din Directia Control Intern vor face verificari si vor lua toate masurile care se impun", a afirmat Lucian Bode.Ministrul a mai precizat ca actiunea a avut la baza o documentare incompleta."Aceasta actiune nu a avut la baza o documentare corecta. Nu este vina celor care au executat misiunea, stiti foarte bine ca in astfel de situatie se face o documentare inainte, si nu este corect sa dam vina pe cei care au ajuns la fata locului, in situatia in care documentarea de dinainte nu a fost una corecta", a transmis Lucian Bode.Potrivit Politiei Romane, miercuri, politistii de la transporturi, cu sprijinul altor forte ale Ministerului Afacerilor Interne, au pus in executare 221 de mandate de perchezitie domiciliara, in 34 de judete si in Bucuresti.Actiunea s-a desfasurat intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, in care se fac cercetari pentru constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune si fals material in inscrisuri oficiale.Din cercetari a reiesit ca mai multe persoane s-ar fi organizat intr-o grupare, care ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii si certificate de calificare profesionala, pe care le-ar fi comercializat.In urma perchezitiilor, au fost descoperite 346 de inscrisuri, reprezentand diplome de studii, certificate de absolvire, certificate de calificare profesionala, suplimente, foi matricole, traduceri legalizate, licente de pescuit, autorizatii de pescuit calcan si atestate, susceptibile a fi contrafacute, precum si un revolver si 59 de cartuse cu bile metalice, detinut ilegal.Mascatii Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au descins in dimineata zilei de miercuri, 3 martie, la o adresa gresita din Clinceni, judetul Ilfov. O femeie si fiica ei au fost trezite cu noaptea in cap de mascati, care le-au distrus usa si le-au imobilizat folosind violenta . Proprietara, pe nume Cecilia Grecu, afirma ca oamenii legii au aparut in jurul orei 5.00.Joi, Politia Romana a reactionat in cazul perchezitiei ratate din judetul Ilfov . Politistii care au participat la perchezitie vor face obiectul unei anchete interne "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, cu privire la o perchezitie care ar fi fost efectuata, ieri, de catre politisti din cadrul Politiei Transporturi, in judetul Ilfov, la o alta adresa decat cea mentionata in mandat , Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: conducerea Politiei Romane a dispus verificari, prin specialistii Directiei Control Intern, urmand ca, in baza verificarilor efectuate, sa fie dispuse masurile legale care se impun", a anuntat IGPR.