Un container din Marea Britanie cu 25 de tone de deseuri din cauciuc a fost descoperit in Portul Constanta

Politistii de frontiera , in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta si ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au descoperit un container sosit din Regatul Unit al Marii Britaniei, incarcat cu anvelope verzi - deseuri de cauciuc, in greutate de aproximativ 25.000 kilograme pentru o firma de pe raza judetului Valcea care efectua activitati de import in Romania, potrivit unui comunicat al Garzii de CoastaIn urma verificarilor, comisarii Garzii de Mediu Constanta au luata masura nepermiterii importului pe teritoriul Romaniei, cat si returnarea containerului incarcat cu deseuri de cauciuc catre tara de origine.