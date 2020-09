FOTO Osemintele a patru detinuti politici decedati in colonia de la Periprava, deshumate in cadrul unei campanii de cercetari arheologice

In campania de cercetari arheologice recent incheiata a fost practicata o singura unitate de sapatura sau sectiune arheologica, in care au fost identificate si cercetate un numar de cinci morminte, dintre care patru sunt ale unor detinuti, ramasitele pamantesti ale acestora fiind extrase si recuperate.In cele sapte campanii de sapaturi derulate pana in prezent au fost executate si cercetate un numar de 19 sectiuni sau suprafete arheologice, in cadrul carora au fost descoperite 59 de morminte. Dintre acestea, un numar de 55 de morminte, prin caracteristicile de inhumare, apartin unor detinuti. Patru morminte, care nu erau marcate la suprafata solului, apartin insa unor localnici decedati in ultimele decenii, despre unii cunoscandu-se ca s-au sinucis si au fost ingropati in zona necropolei detinutilor.Dintre mormintele detinutilor au fost recuperate ramasitele pamantesti a 54 de persoane, la unul din sicriele descoperite constatandu-se ca acesta avea capacul deranjat si scheletul lipsa. Aceasta situatie se explica prin faptul ca familia defunctului a avut candva posibilitatea sa afle locul precis al mormantului, sa-l deshumeze si sa-i recupereze osemintele."Conform informatiilor documentare existente precum si din marturiile unor fosti detinuti politici care au fost internati in colonia penitenciara de la Periprava, rezulta ca decesele din acest lagar de munca fortata au fost cauzate de infometare si frig, de lipsa apei potabile si a asistentei medicale, de accidentele intervenite pe fondul conditiilor de munca istovitoare si de regimul de detentie pe care multi l-au indurat in lagarele si inchisorile unde au fost incarcerati anterior.Toate acestea au fost potentate de conditiile de viata existente in Delta si de comportamentul abuziv si violent al personalului coloniei. In perioada in care unitatea a functionat ca formatiune independenta, din documentele oficiale rezulta ca la Periprava au murit cel putin 124 de detinuti, identificati nominal, in majoritate politici, dar si de drept comun. Conform marturiilor, nu toti detinutii morti in lagar au fost inhumati in cimitirul lipovenesc din Periprava. De aceea, dupa terminarea interventiei arheologice, o parte din echipa de cercetare a mai ramas cateva zile in zona pentru a explora, prin perieghieza de teren, alte posibile locuri de inhumare ale detinutilor", sustin reprezentantii AFDPR.Majoritatea defunctilor au fost depusi la inmormantare dezbracati, in sicrie confectionate din lemn ori stufit sau, in unele cazuri, trupurile au fost infasurate in rogojini de stuf si legate cu sarma. Starea generala de conservare a scheletelor recuperate este una precara, asupra celor mai multe nefiind descoperite obiecte de inventar funerar. Exista insa si cateva cazuri la care au fost descoperite cateva accesorii vestimentare, de regula nasturi, lucru care presupune ca trupurile acelor defuncti au posedat anumite articole sumare de imbracaminte la momentul inhumarii.Pentru cele patru scheletele de detinuti care au fost descoperite si recuperate in cursul ultimei campanii arheologice s-a urmat procedura legala, specifica in astfel de cazuri. Osemintele defunctilor, dupa ce au fost analizate si descrise in situ, au fost demontate si extrase in prezenta unui medic legist, fiind impachetate si apoi transportate la Serviciul de Medicina Legala din cadrul Spitalului Judetean Tulcea.Dupa examinarea medico-legala, acestea vor fi transferate pentru analize specializate la Institutul National de Medicina Legala din Bucuresti, unde se realizeaza testele pentru stabilirea ADN-ului persoanelor decedate. Acest demers urmareste identificarea mortilor prin verificarea comparativa a ADN-ului obtinut din resturile scheletice ale acestora cu cel al rudelor si urmasilor in viata ai victimelor.Octav Bjoza, presedintele AFDPRColectivul arheologic a fost alcatuit din Gheorghe Petrov, coordonator si responsabil stiintific al santierului (Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca), Paul Scrobota (Muzeul de Istorie si Stiintele Naturii din Aiud), Gabriel Rustoiu (Muzeul National al Unirii din Alba Iulia), Horatiu Groza (Muzeul de Istorie din Turda) si Marius Oprea.Finantarea campaniei arheologice din acest an a fost asigurata integral, prin intermediul Fundatiei Doinea Cornea din Cluj, din contributiile unor donatori, persoane fizice, insa majoritatea fondurilor necesare au fost primite de la Asociatia AD CARITATIS din Bistrita.Incepand din acest an, investigatiile arheologice care privesc crimele regimului comunist din Romania se desfasoara sub patronajul AFDPR. In cursul anilor 2013 si 2015-2019, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), in perimetrul cimitirului lipovenesc din Periprava s-au organizat si desfasurat sase campanii de cercetari arheologice.Cititi si: