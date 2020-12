Detalii din ancheta "chestorului de politie" Victoras Micula: Beizadeaua il suna noaptea pe seful IPJ Bihor sa-l certe ca "mascatii" au avut "curajul" sa-l opreasca in trafic

Portret de beizadea

S-a autopreclit "Pablo de Bihor"

Potrivit portalului instantei, judecatorul a dispus, luni, ca dezbaterile sa fie amanate "in vederea indeplinirii legale a procedurii de citare cu inculpatul", in Elvetia, unde Micula s-a "refugiat" de mai bine de o jumatate de an, fiind cazat intr-un apartament la un hotel de 5 stele, in care organizeaza petreceri cu prieteni din Romania si din care transmite prin retele sociale lectii online de educatie antreprenoriala, relateaza ebihoreanul.ro. Sursele citate sustin ca, la dezbateri, el a fost reprezentat de o suita de 5 avocati , iar decizia de amanare s-a luat in ciuda opozitiei procurorului, care a invocat ca aparatorii nu au depus niciun document din care sa rezulte ca milionarul si-a stabilit domiciliul sau resedinta in hotelul din Elvetia si, ca atare, poate sa se mute oricand la o alta adresa. Singura adresa la dosarul cauzei arata ca Victor Micula are resedinta la Oradea. Victor Micula areDezbaterile s-au amanat pentru data de 26 ianuarie 2021.Conform documentelor trimise de procurori la Tribunalul Bihor, Victor Micula are 25 de ani, are cetatenie suedeza. El este fiul unui cunoscut om de afaceri din Romania, si anume Viorel Micula, care, impreuna cu fratele sau, Micula Ioan, detin grupul de firme Transilvania General Import Export, European Drinks, European Food si Scandic Distiliries, grup de firme ar controla intre 25-30% din piata de sucuri si bere din Romania.De asemenea, tot potrivit informatiilor publice, cei doi frati Micula ar detine mai multe hoteluri in zone turistice din tara, precum si un trust de presa, averea tatalui inculpatului fiind estimata de presa la aprox.200 milioane de dolari."Pe acest fond, provenind dintr-o familie cu resurse financiare impresionabile si profitand de statutul social astfel creat, inculpatul Micula Victor si-a cultivat, inca de la varsta minoritatii, o imagine de tanar excentric/teribilist, aflat mai mereu in prim-planul presei tabloide centrale, fie prin prisma scandalurilor in care era angrenat, fie prin achizitionarea si folosirea unor bunuri de lux (de ex: un elicopter,autoturisme)," se arata in rechizitoriul procurorilor.Conform actului de acuzare, prin modalitati care nu au putut fi clarificate in prezenta cauza, Victor Micula a inceput sa relationeze tot mai strans cu cadre de politie care activeaza in municipiul Oradea inca de la nivelul anului 2014, cand inculpatul avea doar 19 ani, aceasta apropiere culminand cu faptul ca i s-a incredintat de politisti o autospeciala de politie (posibil a Biroului Rutier), pe care a condus-o singur pe raza municipiului Oradea (zona cartierul Nufarul - B-dul Cantemir) cu semnalele acustice pornite, imbracat in uniforma de politist.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca acest fapt rezulta dintr-o inregistrare video aflata la dosar."Ulterior, in perioada 2017-2018, aceste relatii de prietenie dezvoltate de inculpat cu politistii care activau in special in zona de Ordine Publica s-au amplificat (in contextul in care inculpatul detine o societate de paza si protectie (), respectiv influenta sa asupra politistilor din judetul Bihor au ajuns sa fie de notorietate, motiv pentru persoanele aflate in cercul sau relational apelau la sprijinul sau, in momentul in care erau oprite in trafic de organele de politie, pentru ca inculpatul sa-si exercite influenta si chiar autoritatea asupra acestora, in sensul sa-i determine sa nu-i sanctioneze pe prietenii sai," se arata in actul de acuzare.Procurorii mai arata ca Victor Micula s-ar fi autoporeclit "Pablo de Bihor", cu referire la celebrul Pablo Escobar, traficant de droguri in Columbia in perioada anilor 1980-1990).Conform rechizitoriului, acesta "a profitat de vulnerabilitatile existente la nivelul resurselor umane din cadrul Politiei din judetul Bihor, a exploatat in mod constant slabiciunile morale ale politistilor, avand in vedere atitudinea permisiva a acestora raportata la faptele antisociale comise, astfel incat a ajuns sa aiba acces direct la logistica Politiei, sa intre in sediul Politiei Municipiului Oradea in zone in care accesul persoanelor straine este restrictionat, dupa bunul sau plac, sa participe nemijlocit, din proprie intiativa, la actiuni politienesti, sa-l contacteze telefonic dupa miezul noptii pe inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Bihor pentru a-i reprosa ca politistii de laau avutsa-l opreasca in trafic, sa circule cu viteza pe strazi pietonale aglomerate proaspat reabilitate din fonduri U.E. (unde accesul cu autoturisme este strict interzis), sa se deplaseze cu autospecialele Politiei la evenimente/incidente sesizate de diferite persoane fizice pe care tot el le generase, sa indice politistilor pe cine sa sanctioneze si pe cine nu, sa foloseasca arme in scopuri recreative pe raza municipiului Oradea, sa ignore constant obligativitatea montarii placutei de inmatriculare pe autoturisme, sa vaneze din elicopter, sa-si atribuie batjocoritor calitateain fata politistilor din cadrul IPJ Bihor cu scopul de a-i umili, toate acestea creand in randul societatii perceptia ca inculpatul este protejat de organele de politie, care, in loc sa ia masuri legale impotriva acestuia, este incapabila sa reactioneze, si sa-l incurajeze in realitate sa savarseasca in continuare fapte antisociale, sa transforme localitatea de resedinta intr-o arena infractionala, cu sfidarea oricaror reguli de convietuire sociala," se mai arata in rechizitoriul.