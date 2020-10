Metoda de inselaciune COVID-19. Cum au reusit cativa detinuti sa faca rost de bani pretinzand ca au coronavirus

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Astazi, 07.10.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 pune in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si respectiv tentativa la inselaciune (sub forma a doua acte materiale consumate si 43 de tentative), cu prejudiciul de peste 100.000 de lei.Sunt puse in aplicare mai multe mandate de aducere, inclusiv pe numele unor persoane aflate in executarea unor pedepse cu inchisoarea.Audierile vor fi efectuate la sediul Sectiei 7 Politie", a transmis Politia Capitalei.Investigatorii transmit ca este vorba despre inselaciuni in care persoanele care suna cer bani in numele unor bolnavi de Covid sau pretind in convorbirea telefonica victimelor ca sunt rude bolnave.