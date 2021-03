UPDATE Cum a reusit sa evadeze dintr-un spital un detinut obez, cu probleme de sanatate si pazit de politie. Barbatul a fost prins de politie

Cum a fugit pe geamul spitalului un detinut obez cu probleme de sanatate, pazit de politie

Detinutul a fost prins de politie . Nu ajunsese prea departe. Oamenii legii l-au gasit intr-un canal din curtea spitalului.Conform Digi 24 , politistul care pazea usa salonului s-a dus pana in capatul holului, sa vorbeasca cu colegul care urma sa ii schimbe tura, iar cand s-a intors, acesta nu mai era in pat."In data de 12.03.2021 ora 07.00 Penitenciarul Craiova - Pelendava a sesizat faptul ca Soreanu Ion in varsta de 53 ani, a evadat din Spitalul nr. 1 Craiova, et. 2, aflandu-se in stare de detentie pentru executarea unei pedepse de 10 ani pentru comiterea infractiunii de omor. Semnalmente: inaltime - 170 cm, constitutie robusta, par negru, intins, tuns scurt, fata ovala, frunte lata, urechi mari, departate.Poarta mustata mare cu colturile in sus. La data plecarii era imbracat in pantaloni de culoare neagra si bluza gri", transmite politia.Detinutul Soreanu Ion in varsta de 53 de ani, condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare, a reusit sa evadeze vineri dimineata, in jurul orei 06.45, cu ajutorul unor cearsafuri din Spitalul de Urgenta Craiova, scrie Gazeta de Sud Acesta era internat din data de 07.03.2021. Este obez si sufera de ciroza hepatica, conform Digi 24.La momentul parasirii unitatii sanitare, detinutul era imbracat cu: bluza trening gri, pantaloni negri.Autoritatile mai transmit ca detinutul a fost internat periodic in unitati sanitare publice, fara a manifesta comportamente contrare normelor.Pentru orice informatie cu privire la persoana in cauza, cetatenii sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau Penitenciarul Craiova-Pelendava, la numarul de telefon: (0251) 422.326 / 522.274In vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor care au condus la producerea acestui eveniment , conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus deplasarea la fata locului, de urgenta, a unei echipe multidisciplinare (specialisti ai Directiei Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar/Directiei Inspectie Penitenciara).