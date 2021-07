O angajata a Directiei Generale Anticoruptie a murit dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc

"In aceasta dimineata (n.r. - miercuri, 7 iulie), prin apel 112 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada din Sectorul 3 se afla decedata o femeie, posibil precipitata de la mare inaltime", anunta Politia Capitalei.Surse din ancheta afirma ca femeia era politist la DGA si avea aproximativ 50 de ani. Ea s-ar fi aruncat de la etajul 9 al unui bloc.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri - Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa , in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.Trupul neinsufletit a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.