Din dilemele corectitudinii politice

Vorbim de o lume kafkiana in care, cel mai adesea, nu afli regulile pana cand nu le-ai incalcat. Povestea a inceput insa cu un angajament onorabil de a descuraja rasismul si sexismul fatis. Apoi, totul a escaladat. Escaladarea ne-a transpus din domeniul admirabil al justitiei pentru toti in cel al unui cult al victimizarii, din cel al sustinerii civilitatii si respectului reciproc, in cel al micro-administrarii fiecarei interactiuni personale si intelectuale.Primul si cel mai important lucru pe care-l putem spune despre corectitudinea politica este ca ea, efectiv, nu exista. Nu exista o miscare a corectitudinii politice si nici vreun set asemanator de doctrine. Corectitudinea politica este pur si simplu o caricatura, o figura de stil. Termenul si-a facut aparitia in zona stangii la sfarsitul anilor 1960 si tot stanga a fost cea care i-a atarnat de gat conotatia peiorativa. Sursa ei imediata pare sa fi fost o celebra cartulie rosie,(1964). Aproape imediat dupa, termenul si-a capatat conotatiile ironice. Pe scurt, el parodia notiunea stalinista de "linie a partidului" si depunea marturie pentru faptul ca ceea ce este dezirabil din punct de vedere politic nu foloseste intotdeauna vietii cotidiene. Corectitudinea politica n-a fost niciodata vreun principiu politic unificator si, chiar ca slogan, a fost foarte rar folosit pentru autodescrieri personale ori de grup (cu exceptia pozitiilor autoironice). Asadar, nici conservatorii alarmisti si aliatii lor liberali n-au prins intotdeauna gluma (ironia), pentru ca aceasta corectitudine politica este o fantoma a trecutului pe care stanga insasi o repudiase...Bineinteles, nimeni nu mai poate nega astazi ca termenul a atins o extraordinara cota de notorietate publica. Chiar si asa, aceasta rezonanta publica are prea putin de-a face cu stanga in sine (care, sa recunoastem, este aproape neputincioasa), cat cu dilemele mai profunde care afecteaza intregul spectru politic. Prabusirea comunismului (socialismului de stat, in alte jargoane) in Europa de Est a insemnat o repudiere aproape totala a ideilor de stanga din sfera publica. Si totusi, problemele sociale pe care le aratase (si adesea acuzata ca le inventase) stanga sunt inca aici, cu noi, si, in multe cazuri, chiar s-au agravat. Deci oricat de mult ar vrea sa minimalizeze aceste probleme, liberalii si conservatorii nu pot nega ca ele exista.Abia acum ne aflam, cred, in mijlocul dilemei anti-corectitudine politica. Pentru toate esecurile miscarilor de protest ale anilor 1960, exista totusi ceva care n-a putut fi alterat dupa decenii de hegemonie conservatoare (sens larg): schimbarile retorice introduse de acele miscari au anulat practic posibilitatea de a mai fi explicit rasist sau sexist in discursul public (si sa nu fi sanctionat). Rasismul si sexismul sunt, desigur, posibile in termeni impliciti si codati, dar, in termeni expliciti, cineva normal nu poate tolera deloc (sau admite ca o face) rasismul si sexismul. Ca urmare, atunci cand aceste chestiuni ies la suprafata, asa cum se intampla adesea, conservatorii si centristii raman ideologic perplecsi.Ca termen folosit pentru exorcizarea propriilor demoni, corectitudinea politica a ajuns in situatia in care este din intamplare. Ea impinge orice discutie de inechitate sociala departe de substanta problemei si-si concentreaza atentia asupra presupuselor excese ale celor care au provocat discutia. Mai mult, termenul nu scapa niciodata complet din dilema ideologica pe care o si contine in mod involuntar.Climatul despre care vorbim zilele acestea i-a pus pe intelectualii liberali, inclusiv voci din mass media, intr-o situatie dificila, la care n-au raspuns intotdeauna prea bine. Imaginandu-se campioni ai libertatii de expresie, ei resping pe buna dreptate ideea ca cei ale caror viziuni le impartasesc pot "comite" corectitudine politica. Insa viziunile celor corecti politic sunt, cel mai adesea, viziuni pe care si ei le impartasesc. Asadar, o prima problema este ca nimeni nu se mai oboseste sa se uite la modul in care este purtata aceasta disputa.Paul Berman, autorul unor lucrari precumsau, spunea ca, inca din anii 1980, aceasta corectitudine politica s-a ocupat cu stigmatizarea limbajului in scopul de a promova anumite reforme sociale. Tot el punea mutatia semantica pe seama efectului pe care principiile filosofice postmoderne si poststructuraliste ale Frantei l-au avut atunci cand au fost importate si sadite in mediul academic american. Pentru Berman, corectitudinea politica este "ceata care se ridica atunci cand liberalismul american intalneste aisbergul cinismului francez". O imagine atragatoare stilistic, intr-adevar, insa una care vorbeste la un nivel mult mai profund despre ceea ce Richard Bernstein numea intr-un articol din, la inceputul anilor 1990, "hegemonia crescanda a ceea ce este corect politic". Asa se face ca proverbialul pragmatism american a transpus in practica toate acele idei filosofice si s-a suprapus peste asa-numita politica identitara, care prinsese contur, inca din anii '70, prin miscarile de protest intru apararea drepturilor minoritatilor.O a doua problema este ca, axandu-se pe lupta culturala, s-a ignorat faptul ca societatea americana era pe punctul de a se rupe. Totul a inceput cu ideea ca limbajul codeaza opresiunea si asa s-a nascut neo-puritanismul. A inceput sa fie discutata utilizarea termenilor rasisti, insa problemele reale, de fond, n-au fost vreodata rezolvate. In Pata umana a lui Philip Roth, cand profesorul de limbi clasice Coleman Silk este acuzat ca ar fi facut anumite afirmatii rasiste la adresa studentilor, el alege sa demisioneze in loc sa divulge secretul sau de-o viata: faptul ca si el este afro-american. In acelasi fel, putem spune astazi, omenirea escamoteaza un secret similar, deopotriva retoric si politic.Mintile trebuie protejate de trauma, par a spune vocile stangii inamorate de corectitudinea politica. Aceasta reactie demonstreaza, de fapt, o noua obsesie a stangii pentru protectie si siguranta, teritorii anterior dominate-nu-i asa-chiar de catre dreapta. Peisajul ne aduce aminte de panicile morale precedente, precum acele campanii ale sectoarelor conservatoare indreptate impotriva muzicii heavy metal sau a jocurilor video violente. Cum anume putem explica refuzul unor studenti sau campusuri americane de a mai citi la clasa Metamorfozele lui Ovidiu (la Universitatea Columbia, pe motiv ca ar contine exemple de agresiune sexuala) sau Mrs. Dalloway a Virginiei Woolf (la Universitatea Rutgers, pe motiv ca inclinatiile suicidare descrise in carte i-ar putea determina pe bietii copii sa faca acelasi lucru)? Adevarul este ca, odata ce ai gasit ceva detestabil, devine extrem de usor sa arati cum expunerea la acest lucru ii poate vatama pe altii.In anumite situatii, corectitudinea politica influenteaza, de asemenea, si umorul. Statele Unite furnizeaza si in acest caz cel mai interesant exemplu, din cel putin doua motive: pe de-o parte, America este azi leaganul dezbaterii despre corectitudinea politica; pe de alta, societatea americana gaseste ca ai sai comedianti au un rol critic, ca ei sunt principalii adversari ai lui Donald Trump , probabil unul din cei mai incorecti politic presedinti din istorie (vorbim de o cohorta de umoristi anti-Trump care se bazeaza pe figuri legendare ale showbizului american, precum Stephen Colbert, John Oliver, Seth Meyers, Trevor Noah sau Samantha Bee).In Europa, umorul a fost si el circumscris odata cu ascensiunea corectitudinii politice. Numai ca umorul depinde de diferentele noastre percepute (ca grupuri etnice sau nationalitati, ca barbati si femei, ca rudimentari ori sofisticati, rurali sau urbani, tineri sau batrani, bogati sau saraci, etc.). Corectitudinea politica ne cere pur si simplu sa ignoram diferentele si ii umple de rusine pe cei care indraznesc sa rada la aceste diferente. Tot ea detesta stereotipurile. Mare parte din umor depinde de faptul ca avem deja cu totii, in noi, stereotipurile legate de variile grupuri. Umorul este (si ar trebui sa ramana) un sens al ceea ce este amuzant, absurd, grotesc, comic, excentric sau chiar deplasat, distonant. Si desi toate glumele pot fi triviale, toate glumele sunt in acelasi timp si serioase. Freud era el insusi interesat de acest aspect si a aratat natura sociala a glumelor. Nu trebuie sa ajungi fin psiholog pentru a realiza supapa care este gluma. Sigur, uneori gluma sare calul, cum se spune, cel putin in termenii a ceea ce este acceptabil social. Este si singurul fel in care iti permite umorul sa te revolti, pentru un scurt moment, impotriva asteptarilor societale, chiar a celor corecte politic.Inchei cu o gluma care surprinde destul mult din ceea ce se petrece astazi in spatiul public global... Un judecator sovietic paraseste pupitrul si se retrage in biroul sau, acolo unde izbucneste in hohote. Un asistent il intreaba de ce rade, iar judecatorul raspunde: "Nu-ti pot spune. Tocmai i-am dat unuia 10 ani pentru ca a zis gluma".