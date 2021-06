Fostul sef al Directiei de Drumuri si Poduri Craiova a fost trimis in judecata. A avansat in functie cu o diploma falsa si a primit un salariu necuvenit

Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au incheiat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Bogdan-Laurentiu Bratu , pentru savarsirea infractiunii continue de inselaciune."In urma administrarii materialului probator, in sarcina inculpatului s-a retinut faptul ca, in perioada mai 2014 - prezent ar fi indus si mentinut in eroare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cu ocazia incheierii contractului individual de munca si ulterior prin modificarea succesiva a acestuia prin acte aditionale (din 2014 pana in 2021), prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplome de licenta emisa de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, document de studii obtinut fraudulos", au transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, reprezentantii PICCJ.Diploma de licenta a fost desfiintata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in 16 martie 2016, prin sentinta penala nr. 727 dispusa in dosarul nr. 15771/4/2015.Conform sursei citate, actele aditionale incheiate au produs efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu sumele reprezentand incasarea tuturor drepturilor salariale aferente functiilor detinute fara drept. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutier e S.A. s-a constituit parte civila in dosar, cu suma de 1.037.057 de lei, reprezentand prejudiciul suferit.In cauza s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra a doua bunuri imobile detinute in coproprietate de catre inculpat.Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, pentru solutionare. In 23 aprilie, Bratu a fost retinut pentru 24 de ore , iar procurorul de caz a propus Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti arestarea preventiva a acestuia. Ulterior, instanta a dispus ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu.