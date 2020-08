Directorii din Constanta intreaba parintii cum doresc sa inceapa scoala: fizic, online sau hibrid. Fagadau: "Este haos in momentul de fata"

Decebal Fagadau a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca scolile din municipiul Constanta sunt pregatite pentru inceperea noului an scolar."Stim un singur lucru concret, ca nu trebuie sa avem asteptari de la Guvern, ca baietii astia, de cateva luni de zile, nu au facut nimic pentru scolile din Romania. Ba mai mult, acum in prag de pregatire a deschiderii scolilor, ei se preocupa sa schimbe directori pe criterii politice, atat de mult le pasa de copii", a afirmat primarul Constantei.El a acuzat Guvernul ca nu este preocupat nici sa aplice legea privind cresterea salariilor cadrelor didactice, nici asigure acestora masti de protectie."Acum, in prag de deschidere a scolilor Federatia Sindicatelor din Invatamant a trimis un comunicat de presa in care roaga Parlamentul, adica dintr-o data Parlamentul nu mai e baiatul rau, sa stopeze Guvernul in a nu aplica un drept castigat prin lege. Profesorii de care nu se ingrijeste nimeni sa le dea masca, dezinfectant, au spus "Lasati ca legea prin care trebuia sa ni se majoreze salariul cu 300 de lei sa se puna in opera", pentru ca Guvernul PNL nu le creste salariul si nu le nici masti si nu le asigura nimic. Este haos in momentul de fata. Si daca noi ne dam fiecare cu parerea nu facem decat sa amplificam acest haos", a transmis Fagadau.El a precizat ca in municipiul Constanta directorii unitatilor de invatamant fac chestionare pentru a-i intreba pe parinti cum doresc sa inceapa scoala: fizic, online sau hibrid."Toti directorii de unitati scolare fac chestionare si intreaba parintii ce isi doresc, cum isi doresc sa inceapa scoala: fizic, online sau hibrid. Dupa ce directorii unitatilor scolare pe care ii cunosc, pe care ii respect si pe care ii apreciez vor avea raspunsul, vom avea o intalnire si tot ce au nevoie si imi permite legea sa asigur, le voi asigura. Sunt directori care fac politica si stiu lucrul acesta, sunt directori care asteapta ca primarul sa le faca treaba, ii stiu si pe acestia. Am o solicitare care spune asa: am cerut laptopuri, internet, licente, camere, dezinfectant, manusi orice. Atunci nu mai bine va dati demisia si vin eu in loc de director de scoala? Niciodata nu am vorbit cu lipsa de respect la adresa dascalilor constanteni. Dar cand dascalii fac politica, ii voi considera oameni politici", a mai declarat primarul Decebal Fagadau.