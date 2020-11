"Dispari in 60 de secunde", varianta din Jimbolia: Jaf cu cutitul la o benzinarie din Timis, in mai putin de un minut

Jaful a avut loc in jurul orei 21:00. Doi tineri s-au apropiat de benzinarie, iar unul a ramas afara sa supravegheze zona, relateaza opiniatimisoarei.ro. In magazin a patruns cel de-al doilea tanar, purtand masca de protectie, o bluza de trening de culoare galbena si un fes negru.Acesta a scos un cutit si s-a napustit asupra vanzatoarei, spunandu-i ca o va ucide daca nu deschide casa de marcat. Totul s-a intamplat in mai putin de un minut.El a reusit sa fuga apoi cu 2.000 de lei. Femeia a sunat speriata la 112, iar politistii au ajuns la fata locului si au inceput cercetarile.Politistii fac apel la persoanele care il pot identifica pe suspect sa alerteze autoritatile.Cei doi vor fi cercetati pentru talharie calificata si complicitate la talharie calificata.