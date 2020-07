Doi angajati de la Controlul Rutier, prinsi in flagrant cand luau spaga, au aruncat banii pe geamul autoturismului

Amenda era de 24.000 de lei

Banii erau dati celor doi functionari pentru a nu aplica masurile legale asupra unui conducator auto din cadrul firmei pe care acesta o administreaza, ca urmare a constatarii savarsirii unor abateri la legea transporturilor rutiere.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, cei doi functionari efectuau controale pe raza centurii de nord a municipiului Bucuresti, iar flagrantul s-a petrecut pe Soseaua Chitilei, la intrarea in Bucuresti, langa masina acestora."La momentul interventiei, au incercat sa scape de bani aruncandu-i pe geamul masinii," explica sursele citate.Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand ca jo, i23 iulie, sa fie prezentati Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventive, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita."Situatia a fost sesizata in aceeasi zi de catre administratorul societatii comerciale, printr-un apel telefonic la linia Call Center anticoruptie a D.G.A. - 0800.806.806, acesta semnaland faptul ca, angajatii I.S.C.T.R. au pretins o suma de bani in procent de 10 % din cuantumul contravalorii amenzii de 24.000 de lei, care trebuia aplicata conducatorului auto, dupa ce au constatat ca autoutilitara pe care acesta o conducea avea anvelope uzate si ii lipsea o lampa de semnalizare," arata Directia Generala Anticoruptie, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Denuntul a fost inregistrat la Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, iar sesizarea a fost inaintata, de indata, Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, fiind inregistrat un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Totodata, a fost constituita echipa operativa care a organizat prinderea in flagrant.La documentarea si probarea activitatii infractionale, lucratorii D.A.M.B.J.I. au beneficiat de sprijinul Serviciului Tehnic din cadrul D.G.A. - Structura Centrala.