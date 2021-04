Doi barbati care au rapit de pe strada o femeie au fost retinuti

Potrivit anchetatorilor, tanara de 28 de ani din judetul Buzau se despartise de sotul ei de acum doua luni, in tot acest timp ea locuind la mai multe rude, dar isi schimba frecvent locatia pentru a nu fi descoperita de sotul ei.Marti, tanara era la un frate al ei cand a observat ca in fata portii parcheaza un autoturism din care coboara sotul sau. Femeia a fugit pe strada, insa a fost prinsa din urma, agresata si obligata sa urce in masina.Politia a fost alertata de fratele tinerei."Ieri, 13 aprilie, in jurul orei 15.00, politistii din Buzau au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca sora sa, de 28 de ani, din Padina, a fost luata cu forta de doi barbati, introdusa intr-un autoturism, masina fiind ulterior condusa pe DN 2C, spre Pogoanele. Apelantul a precizat ca unul dintre barbati este sotul surorii sale, de care aceasta s-ar fi despartit in fapt. In urma apelului, a fost constituita de indata echipa operativa, formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale, politisti ai orasului Pogoanele si sectiilor rurale arondate. Totodata, autoturismul si ocupantii acestuia au fost dati in consemn catre intreg dispozitivul aflat in serviciu in judetul Buzau, dar si politistilor din judetele invecinate", se arata intr-un comunicat remis miercuri de IPJ Buzau.La numai o ora de la sesizare, politistii din Prahova au identificat si oprit masina in trafic , in orasul Mizil. Tanara se afla in autoturism. Din declaratiile victimei, aceasta ar fi fost luata impotriva vointei sale, fiind si agresata fizic de sotul sau.Cei doi barbati, in varsta de 33, respectiv 38 de ani, au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore.Miercuri, ei vor fi prezentati Judecatoriei Pogoanele, cu propunere de arestare preventiva, pentru violenta in familie si lipsire de libertate in mod ilegal. Sotul tinerei rapite este acuzat de violenta in familie si lipsire ilegala de libertate, in timp ce amicul care l-a ajutat sa-si duca planul la capat si a condus masina va fi cercetat doar pentru lipsire de libertate in mod ilegal.