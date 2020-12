Doi copii din Vaslui, intoxicati cu monoxid de carbon si gaz metan, transportati la spital

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si un echipaj specializat au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical pentru doi minori din localitatea Parpanita, suburbie a orasului Negresti. Acolo a fost trimisa si o ambulanta tip B apartinand SAJ Vaslui."La sosirea echipajelor de interventie , au fost gasite in stare de inconstienta doua persoane de sex masculin, cu varste de 9 respectiv 13 ani. Au fost imediat incepute manevrele de resuscitare, victimele fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Victimele au fost diagnosticate cu intoxicatie cu monoxid de carbon si gaz metan", a aratat ISU Vaslui.Baiatul de noua ani a fost predat in stare de constienta medicilor din cadrul UPU Vaslui.Conform ISU Vaslui, din primele cercetari reiese ca cei doi copii s-ar fi intoxicat din cauza scaparilor de gaz si aerisirii insuficiente a incaperii in care era amplasat un dus instant care functiona prin racordarea la o butelie tip GPL.CITESTE SI: