Doi detinuti au fost eliberati din greseala de la Penitenciarul Jilava. Unul dintre ei a fost prins in Centrul Vechi

Povestea celor doi detinuti

Stirea initiala

UPDATE Sorin Dumitrascu, liderul sindicatelor angajatilor din penitenciare, spune ca astfel de erori se mai intampla: Pe vremea recursului compensatoriu erau sute si sute de dosare, se lucrau la 3 maini si tot apareau erori."E o simpla intamplare. Au mai fost astfel de cazuri cu zecile pe vremea recursului compensatoriu. Nu e neaparat o problema cand le dai drumul inainte, pentru ca te duci imediat dupa ei si ii aduci acasa. Problema mai mare e cand le dai drumul mai tarziu, si atunci trebuie sa le platesti despagubiri la CEDO Problema vine ca avem mereu legi noi, care trebuise interpretate si calculele difera in functie de acest lucru. Cred ca astfel de erori se mai intampla. Pe vremea recursului compensatoriu erau sute si sute de dosare, se lucrau la 3 maini si tot apareau erori", a declarat Sorin Dumitrascu.Potrivit unor oficiali, totul a inceput ieri, 29 iulie, in jurul orei 18.40, cand oficialii au constata ca doi detinuti au fost pusi in libertate, in mod eronat de catre penitenciarul Bucuresti Jilava.Apoi a fost dispusa alarmarea unei parti din personalul unitatii si au fost constituite echipe de cautare a detinutilor.Despre incident a fost informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate si au fost sesizate organele abilitate. In acest sens, au fost transmise note informative cu datele de identificare ale detinutilor catre Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Inspectoratul General al Jandarmerie Romane."Ulterior, in jurul orei 22.00, un detinut s-a prezentat la Sectia 11 Politie Bucuresti, iar in jurul orei 23.05, al doilea detinut a fost capturat in zona Centrul Vechi al Bucurestiului, de catre o echipa formata din agenti de politie penitenciara a Penitenciarului Bucuresti Jilava," explica sursele citate.Despre producerea evenimentului a fost informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate si a fost sesizat Parchetul de pa langa Judecatoria Cornetu.Iata comunicatul initial al penitenciarului."Sesizata in timp scurt, eroarea functionarilor responsabili cu gestionarea documentelor de evidenta a fost notificata structurilor MAI, in vederea acordarii de sprijin pentru localizarea si reincarcerarea celor doua persoane.In jurul orei 23.00, acestea au fost identificate si conduse la Penitenciarul Bucuresti-Jilava, pentru continuarea executarii pedepsei," anunta un comunicat al Penitenciarului.Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus efectuarea de verificari in vederea identificarii cauzelor si vulnerabilitatilor privind activitatea Sectorului Evidenta Detinuti, urmand ca, in raport de concluzii, sa fie dispuse masuri in conformitate cu prevederile legale, conform sursei citate.