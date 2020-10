UPDATE Doi elevi de liceu din Ploiesti au fost impuscati in cap cu un pistol cu bile. Politia a deschis o ancheta

Potrivit Biroului de Presa al Serviciului de Ambulanta Prahova, cei doi elevi au fost impuscati in fata liceului UCECOM din Ploiesti, situat in zona de sud a orasului. Au traumatisme cranio-cerebrale, iar la fata locului au fost trimise doua echipaje cu medic, potrivit Adevarul. Conform Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, victimele sunt doi baieti de 16 si 17 ani, care au suferit traumatisme cranio-cerebrale. La fata locului s-au deplasat doua echipaje ale Ambulantei cu medic, anunta publicatia prahoveana Ziarul Incomod. "Astazi, in jurul orei 13.30, am fost sesizati cu privire la faptul ca tineri, cu varste cuprinse intre 15-17 ani, au avut o altercatie pe str. George Topirceanu, din municipiul Ploiesti, in urma careia a fost folosit un pistol cu bile. S-au acordat ingrijiri medicale la fata locului.Exista indicii cu privire la identitatea autorilor, se continua cercetarile pentru depistarea lor. La fata locului se afla echipa complexa de politisti, care efectueaza cercetarea criminalistica a locului faptei", a transmis Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.