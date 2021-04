Ancheta in cazul barbatului ucis de politie la Pitesti. Doi jandarmi, cercetati dupa ce au participat la actiunea de evacuare

"La data de 20.04.2021, la Parchetul Militar de pe Ianga Tribunalul Militar Bucuresti a fost inregistrata cauza penala urmare declinarii de competenta dispuse de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la infractiunile de purtare abuziva, prev. de art. 296 alin. 1 si 2 C.pen. si lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, prev. de art. 195 C.pen., presupus a fi savarsite de catre doi subofiteri jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Basarab I" Arges, in coautorat cu doi agenti de politie din cadrul I.P.J. Arges - Politia Municipiului Pitesti", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri seara, de Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.Miercuri, procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale, pentru purtare abuziva si lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte si retinerea pentru 24 de ore unuia dintre militarii jandarmi."In fapt, s-a retinut ca, la data de 16.04.2021, cei doi militari jandarmi, aflasi in misiune de patrulare mixta, impreuna cu doua echipaje de politie din cadrul I.P.J. Arges - Politia Municipiului Pitesti, au intervenit la o terasa situata in incinta Autogarii Sud Pitesti. La fata locului, militarii jandarmi impreuna cu cei doi agenti de politie au actionat asupra unei persoane de sex barbatesc, au proiectat-o pe carosabil printr-o actiune violenta , soldata cu decesul victimei.La acest moment in cauza, agentii de politie care au actionat in contextul mai sus mentionat se afla in stare de arest preventiv. Cercetarile continua pentru elucidarea tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirea raspunderii penale in cauza", scrie in comunicat.Saptamana trecuta, un barbat care consuma alcool pe terasa unui restaurant din Pitesti si a refuzat sa paraseasca zona, cand i s-a solicitat acest lucru, in conditiile in care in bucataria localului a izbucnit un incendiu , a fost evacuat cu forta de pe terasa. In acel moment, el a intrat in stop cardio-respirator, fiind declarat decedat dupa ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultat.Initial, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au deschis un dosar penal in rem pentru purtare abuziva si ucidere din culpa.Magistratii Tribunalului Arges au dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi politisti care au fost retinuti in cazul barbatului din Pitesti care a murit in urma interventiei agentilor, ambii fiind acuzati de purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Decizia magistratilor nu este definitiva si a fost deja atacata de catre aparatorii celor doi.Inspectoratului de Politie Judetean Arges a transmis, marti, ca, dupa ce institutia a fost informata de catre Tribunalul Arges cu privire la emiterea unor mandate de arestare preventiva pe nunele celor doi agenti , unul dintre cei doi nu mai lucreaza in IPJ Arges, iar pentru al doilea contractul de munca a fost suspendat.Astfel, pentru unul dintre agentii de politie au incetat raporturile de serviciu, cu drept la pensie, incepand cu data de 19 aprilie. In cazul celui de-al doilea contractul de munca a fost suspendat."In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 360 din 2002, privind Statutul Politistului, pentru unul dintre cei doi agenti de politie s-a dispus suspendarea raporturilor de serviciu, pe perioada masurii arestarii preventive. Ulterior, in functie de masurile procesuale penale dispuse, se va proceda conform prevederilor legale", informeaza IPJ Arges.