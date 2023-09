Doi politisti amendati penal, dupa ce au batut persoana pe care o anchetau

Doi politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj au fost condamnati, joi, de Curtea de Apel Cluj, la amenda penala de cate 5.000 de lei pentru purtare abuziva, dupa ce in 2009, ar fi batut o persoana pe care o anchetau.

Decizia nu este insa definitiva, ea putand fi atacata cu recurs in termen de zece zile. Cei doi politisti au fost trimisi in judecata, anul trecut, de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru ca ar fi lovit o persoana pe care o anchetau, noteaza Adevarul.

Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, victima a declarat ca, in timp ce era anchetata, a fost lovita dupa ce l-a corectat pe unul dintre politisti care facuse o greseala gramaticala.

In schimb, cei doi politisti se apara si spun ca barbatul s-a lovit cu genunchiul in ochi.

"Din declaratiile partii vatamate rezulta ca invinuitul Pintican Vasile Alin l-a intrebat in mod ironic, raportat la discutiile contradictorii anterioare, daca 'este profesor de romana' si dupa ce i-a cerut sa ocupe loc pe un scaun, i-a aplicat o lovitura de picior peste tibia piciorului sau stang, respectiv mai multe lovituri cu palma in zona capului.

In aceasta altercatie a intrat si invinuitul Balaj Petrica Adrian, care a aplicat o lovitura de picior in zona ochiului drept al partii vatamate Muresan Radu Vadim. Tot din declaratiile partii vatamate rezulta ca, in timp ce a fost lovit, ar fi fost injurat de mama de invinuitul Pintican Vasile Alin care l-ar fi facut, de asemenea, "jegos si drogat", promitandu-i ca pana la terminarea anchetei il va transforma intr-o "zana", se preciza in rechizitoriu.

Radu Vadim Muresan a fost audiat intr-un dosar penal de trafic de droguri instrumentat de politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj.

Ads