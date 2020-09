Doi politisti de frontiera aflati in timpul liber, raniti dupa ce au intrat cu autoturismul intr-un copac. Soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta, soferul de 30 de ani si pasagerul aflat pe locul din dreapta acestuia, in varsta de 21 de ani, au suferit diferite leziuni si au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgente.Ambele persoane, politisti la Punctul de Trecere a Frontierei Cernavoda, se aflau in afara orelor de serviciu in momentul producerii accidentului rutier."Astazi, in jurul orei 2,00, un barbat, in varsta de 30 de ani, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice (0,50mg/l alcool pur in aerul expirat) a condus un autoturism pe strada Prelungirii din localitatea Seimeni, iar la un moment dat a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului.In urma accidentului rutier, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si a pasagerului din dreapta, un barbat de 21 de ani, acestia fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean Constanta pentru ingrijiri medicale", a transmis IPJ.Conform sursei citate, in cauza a fost deschis un dosar de cercetare penala.