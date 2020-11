Doi politisti din Covasna, impuscati de un barbat pe care urmau sa-l duca la sediu pentru audieri

Se aflau la domiciliul unui barbat, cand acesta a luat o arma si i-a impuscat la nivelul picioarelor. Ambii agenti au fost transportati la spital, dar starea lor este stabila."Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus efectuarea de verificari, prin Directia Control Intern si S.I.A.S., ambele din cadrul I.G.P.R., cu privire la modul de organizare si desfasurare a misiunii. La finalizarea acestor verificari, se vor dispune masurile legale care se impun", a transmis Inspectoratul General al Politiei Romane.Sursa citata a precizat ca cei doi barbati au fost condusi la Parchetul de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului, pentru audieri si dispunerea masurilor legale."La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 09.00, in fata sediului Postului de Politie Barcani, doi barbati, in varsta de 20, respectiv 52 de ani, ar fi agresat fizic un politist. Cei doi barbati fusesera citati la sediul Postului de Politie Barcani, in vederea solutionarii unei petitii. Acestia au devenit reclacitranti si l-ar fi tras de uniforma pe seful de post, moment in care unul dintre ei l-ar fi lovit cu pumnul pe politist", a transmis, joi, IPJ Covasna.Sursa citata a precizat ca, avand in vedere cele intamplate, doi politisti din cadrul Postului de Politie au intervenit in sprijinul colegului agresat, folosind spray iritant-lacrimogen, asupra celor doi barbati, care au fugit de la fata locului."Ulterior, in jurul orei 16.00, in timp ce politistii puneau in executare un mandat de aducere, emis pe numele unuia dintre cei doi barbati, aflandu-se la domiciliul acestuia, barbatul ar fi luat un pistol si ar fi tras cu acesta, ranind doi agenti de politie , la nivelul membrelor inferioare", a mai transmis institusia.IPJ Covasna a precizat ca cei doi barbati au fost imobilizati de politisti, fiind condusi la sediul Politiei Orasului Intorsura Buzaului, pentru audieri si dispunerea masurilor legale"Politistii raniti au fost transportati la o unitate medicala, in stare stabila, fiind in afara oricarui pericol", a mai precizatIPJ Covasna.Cercetarile sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului.