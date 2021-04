Doi agenti de Politie retinuti pentru 24 de ore pentru moartea barbatului din Pitesti. "Au fost analizate imaginile, declaratiile martorilor si raportul necropsiei"

Medic legist: Moartea barbatului a fost violenta

Procurorul sef al Parchetului Pitesti a transmis ca masura a fost luata in tinand cont de imagini, declaratiile martorilor si raportul necrologic."S-a decis retinerea pe 24 de ore pentru doi agenti. S-a schimbat incadrarea in loviri cauzatoare de moarte, iar pedeapsa este inchisoare de la 6 la 12 ani.La audieri cei doi au incercat sa emita variante.Au fost analizate imaginile, declaratiile martorilor si raportul de necropsie privind natura loviturilor.Vor fi administrate probe si in zilele urmatoare", a transmis procurorul sef.Moartea barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti a fost una violenta, survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica, a declarat, duminica, medicul sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti, conform Agerpres In urma evenimentului de vineri, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva si ucidere din culpa, iar cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges.Duminica, premierul Citu i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode , o ancheta foarte rapida in cazul barbatului decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, punctand ca vinovatii trebuie sa raspunda.Vineri dimineata, un barbat a fost pus la pamant de agentii care incercau sa-l evacueze de pe o terasa. Barbatul a murit ulterior