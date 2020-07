Doi rusi arestati la Viena, dupa asasinarea unui disident cecen care ceruse azil politic in Austria

Politia austriaca a arestat un rus in varsta de 48 de ani in orasul Linz, la aproximativ 200 de kilometri de Viena, sambata, dupa descopeirea cadavrului.Alt rus, in varsta de 37 de ani, instalat in Austria, a fost arestat duminica.Politia si justitia au anuntat ca ancheta este in curs si au apreciat ca este prea devreme sa se pronunte asupra motivului acestei crime.Disidentul - identificat de Ministerul Public austric drept Martin B. - a depus marturie in 2017 in dosarul unei crime in Ucraina, a declarat Ministerul ucrainean de Interne pentru AFP.In acest caz, un militar voluntar - acuzat de complot in vederea asasinarii presedintelui rus Vladimir Putin - a fost ranit intr-un atac cu arma de foc in apropiere de Kiev. Sotia sa a fost ucisa.Moartea disidentului in Austria intervine intr-un context de ingrijorare tot mai mare fata de securitatea disidentilor ceceni aflati in exil.In februarie, Tumso Abdurahmanov, un blogger cecen critic cu Ramzan Kadirov, liderul autoritarist pro-Kremlin al acestei mici republici ruse din Caucaz, a fost atacat in Suedia.Cu o lunamai inainte, Imran Aliev, un blogger in varsta de 44 de ani, a fost gasit mort intr-o camera de hotel la Lille , in nordul Frantei. El a fost injunghiat de 135 de ori.In Austria, disidentul cecen Umar Israilov a fost ucis prin impuscare pe o strada, la Viena, in 2009.