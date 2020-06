Dolj: Altercatie cu bate in trafic pe un bulevard din Craiova. Patru autoturisme au fost avariate

Ziare.

com

Potrivit IPJ Dolj, in urma scandalului, mai multe persoane au fost conduse la audieri."In cursul acestei zile, politisti din cadrul Politiei Municipiului Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cartierul Craiovita Noua, a avut loc o altercatie intre mai multe persoane. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat o parte din persoanele implicate in altercatie, acestea fiind conduse la sediul politiei pentru audieri. In timpul altercatiei au fost folosite obiecte contodente, fiind totodata provocate avarii unui numar de patru autoturisme", a anuntat biroul de presa al IPJ Dolj.In cauza a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, iar politistii continua cercetarile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in scandal La data de 2 iunie a.c, 5 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 31 de ani, toti din Craiova, au oprit in trafic, tot pe Bd.Tineretului, un autoturism in care se aflau alti 3 barbati cu varste cuprinse intre 30 si 35 de ani, tot din Craiova, pe care i-ar fi lovit, provocand distrugeri autoturismului in care se aflau persoanele vatamate. Potrivit IPJ Dolj, anchetatorii au efectuat 4 perchezitii domiciliare, la locuintele persoanelor banuite de comiterea infractiunilor respective, fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor obiectele contondente pe care le-au folosit la comiterea faptelor.Politistii i-au retinut pe cei 5 barbati, pe 5 iunie, pentru comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, distrugere si amenintare.