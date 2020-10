VIDEO Dominic Fritz, despre credinta sa: "Ma simt chemat. Simt ca pot sa imi implinesc datoria fata de Dumnezeu si de semeni"

Nascut intr-o familie cu opt copii, absolvent al unui liceu catolic si initiator al proiectului Timisoara Gospel Project, Dominic Fritz se declara un crestin practicant care nu se sfieste sa arate acest lucru, dar nici nu vrea sa foloseasca credinta sa ca pe o arma politica pentru ca o considera prea valororasa., a declarat primarul ales al Timisoarei la Radio Vocea Evangheliei.Dominic Fritz a mai spus ca vrea ca prin modul in care vorbeste despre credinta sa sa arate ca este "primarul timisorenilor indiferent de credinta lor".Primarul ales al Timisoarei a explicat si de ce a ales sa se inscrie in USR , partid criticat de vocile conservatoare pentru pozitiile sale pe probleme care vizeaza si valori crestine., a explicat Fritz.Dominic Fritz a mai declarat ca nu considera ca in USR este inconjurat de oameni care sunt impotriva valorilor crestine. "Am avut mii de conversatii si nu am avut nicio conversatie cu cineva care a spus ca are valori antincrestine. Aici, in Timisoara, oricine citeste programul nostru electoral poate judeca singur daca asta este conform cu credinta lui, cu valorile lui sau daca nu. Eu cred ca daca vorbim de spatii verzi, de protejarea creatiei, despre oamenii din cartiere, despre respectul fata de semeni, vorbim despre o politica care vrea cinste si onestitate si nu furt sau minciuna. Toate astea reprezinta valori profund crestine. Consider ca atat eu, cat si partidul pe care il reprezint suntem pentru familii, pentru viata in toate formele sale, pentru comunitati, pentru cinste. O spun cu o inima foarte curata si impacata. Eu, ca crestin, ma simt bine acolo unde sunt. In acest moment ma regasesc in acest organism", a declarat Dominic Samuel Fritz.Intrebat de realizatoarea emisiunii daca va asculta de Dumnezeu, asa cum a facut altadata Samuel, profetul al carui nume il poarta, Dominic Fritz a declarat:, a mai declarat Dominic Fritz in emisiunea de la postul Radio Vocea Evangheliei.