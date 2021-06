3 barbati din Olt, acuzati de braconaj. Au fost prinsi in padure in timp ce taiau o caprioara

Paznicul de vanatoare a sunat la 112, iar politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au surprins in flagrant un barbat de 34 de ani, din comuna Draghiceni, judetul Olt, aflandu-se langa o caprioara eviscerata in punctul "Zavoiul", din comuna Logresti, scrie gorjeanul.ro. Au fost identificati alti doi barbati, din aceeasi localitate si un autoturism in interiorul caruia au fost gasiti patru ogari de vanatoare.La fata locului s-au deplasat pentru sprijin politisti din cadrul Serviciului Criminalistic, Biroului Arme, Expozivi si Substante Periculoase si luptatori din cadrul Serviciului Pentru Actiuni Speciale.In acest caz s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de braconaj A fost luata masura indisponibilizarii in vederea confiscarii a autoturismului, celor patru caini si doua lanterne tip proiector, fiind pus sechestru asigurator asupra bunurilor, in valoare de 20.000 de lei.