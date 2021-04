Dosar penal si amenzi dupa o inmormantare cu zeci de participanti, langa Timisoara

Conform Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Timis, au fost amendati atat organizatorul inmormantarii, cat si mai multi participanti, identificati in urma vizionarii unor imagini care au fost postate pe o retea de socializare."Politistii s-au sesizat din oficiu, in urma vizionarii unor imagini postate pe o retea de socializare, din care reiesea ca, in interiorul cimitirului din localitatea Chisoda, se desfasoara o slujba religioasa de inmormantare la care participa un numar mare de persoane. Deplasandu-se la fata locului, au constatat ca evenimentul religios se incheiase, dar, in urma verificarilor efectuate, politistii au identificat organizatorul evenimentului, pe care l-au sanctionat cu amenda de 10.000 de lei, conform Legii nr. 55/2020. De asemenea, politistii au reusit identificarea a 12 participanti la eveniment , care au fost sanctionati cu amenda in valoare de cate 500 de lei", a precizat IPJ Timis.Totodata, s-a intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor."Urmeaza ca, in cursul cercetarilor, sa fie identificate toate persoanele care au participat la acest eveniment", a mentionat Biroul de presa al Politiei Timis.