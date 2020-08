Dosar penal pentru un barbat ridicat de politisti de la terasa unui bar dupa ce a refuzat carantinarea

Joi, in baza unei decizii Directiei de Sanatate Publica a judetului Hunedoara, de confirmare a carantinarii institutionalizate a unui barbat in varsta de 39 de ani, din Petrosani, contact direct al unei persoane diagnosticate pozitiv Covid-19, politistii din Petrosani, insotiti de echipaj al Ambulantei, s-au deplasat la locuinta acestuia, pentru a-l transporta la locul de carantinare, potrivit Adevarul.ro. Barbatul nu a fost gasit la domiciliu, ci la terasa unui bar din Petrosani, de unde a declarat ca refuza sa intre in carantina institutionalizata, motivand ca a facut doua teste, iar rezultatul acestora este negativ."In cauza, politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor. In urma cu doua zile, barbatul de 39 de ani (care ar fi trebuit sa se afle in carantina la domiciliu), a fost gasit de politisti pe raza municipiului Petrosani si sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 500 de lei pentru parasirea carantinarii (ocazie cu care a fost informata D.S.P. Hunedoara, pentru a dispune masurile care se impun)", a informat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.