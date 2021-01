Dosarul cladirii de patrimoniu, demolata ilegal in Bucuresti: Doi functionari si o politista au fost retinuti. Procurorii au blocat lucrarile la imobil

"Lucrarile, oprite"

Care sunt acuzatiile

Cei doi functionari si politista au fost retinuti de procurori, conform Stirile Pro TV Acuzatiile in acest caz vizeaza infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii, omisiunea sesizarii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare, in legatura cu demolarea ilegala a unui imobil situat in centrul Capitalei, intr-o zona protejata.Cladirea de pe strada Visarion 8 face parte din ansamblul monument istoric "Lascar Catargiu" si este zona protejata. Ea este situata in apropierea cladirii Guvernului si langa o sectie de politie . Imobilul avea o vechime de peste un secol, iar autoritatile cred ca proprietarul i-a grabit degradarea, de-a lungul timpului. In locul ei, a inceput sa ridice un bloc de patru etaje."Prin ordonanta procurorului din data de 19 ianuarie 2021 s-a dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor la blocul de locuinte din strada Visarion", au anuntat procurorii.Potrivit actului acuzarii, in perioada 2017-2019, una dintre persoanele implicate, suspect in cauza, care a dobandit ulterior in proprietate imobilul, a demolat elemente de constrcutie fara existenta unei autorizatii de desfiintare si a demarat construirea unui bloc de locuinte."In timp ce imobilul era demolat, o suspecta, politist local in cadrul Directiei Generale de Politie Locala, a constatat ca erau efectuate lucrari de demolare a imobilului fara existenta unei autorizatii de desfiintare si a intocmit un proces verbal, dar a omis sesizarea organelor de urmarire penala", anunta anchetatorii.