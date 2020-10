Doua adolescente din Maramures si-au inscenat rapirea si au pus politia in alerta. Au fost cautate prin mai multe localitati

Filmul falselor rapiri

"Victima" trimitea mesaje mamei

Au fost cautate in sase localitati

Ce s-a intamplat, de fapt

Cele doua fete au fost gasite nevatamate intr-un loc retras din orasul Borsa.Potrivit politiei, miercuri, 28.10.2020, la ora 13.10, un barbat a sesizat Politia municipiului Sighetu Marmatiei despre faptul ca in jurul orei 12.00, fiica sa, de 14 ani, a fost rapita.Conform spuselor barbatului, aceasta ar fi fost constransa sa urce intr-o masina de culoare neagra, care a plecat in directia localitatii Bogdan Voda.Dupa alte 10 minute, respectiv la ora 13.20, o reprezentanta a unui Centru de Primiri Regim Urgenta din judet a sesizat Politia despre faptul ca o minora de 13 ani, institutionalizata, a plecat fara acordul unitatii."Mai mult, minora de 14 ani a transmis mesaje telefonice mamei sale, precizand ca a fost rapita, ca nu poate vorbi si ca din cate a observat autoturismul in care se afla se indrepta spre Cluj", a aratat politia.Gravitatea situatiei si riscurile la care puteau fi expuse cele doua minore au impus luarea unor masuri urgente "De indata s-a constituit echipa complexa de cercetare si cautare, a fost intocmit dosar penal, iar pentru solutionarea cauzei in timp cat mai scurt au fost mobilizate mai multe forte si mijloace din cadrul Politiei municipiului Sighetu Marmatiei, Serviciului de Investigatii Criminale, Politiei orasului Borsa, din Viseu de Sus, Dragomiresti, Salistea de Sus si din cadrul Postului de Politie Comunal Bogdan Voda.De la primirea apelurilor, pentru toti cei implicati a inceput o lupta contra cronometru, toate activitatile fiind coordonate de conducerea Inspectoratului de Politie a Judetului Maramures, cu sprijinul procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei", a mai aratat politia.Verificarile efectuate ulterior de politisti au relevat faptul ca cele doua minore au plecat cu acelasi autoturism, existand posibilitatea ca ele sa se fi inteles in prealabil cu privire la plecare.Investigatiile au continuat, iar cele doua minore au fost depistate la cateva ore, nevatamate, intr-o zona retrasa, de pe raza orasului Borsa.Pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstantelor in care acestea au plecat, minorele au fost conduse la sediul Politiei Sighetu Marmatiei.Astfel, politistii au stabilit ca la cererea lor cele doua fete s-au inteles in timpul zilei sa se deplaseze pe raza orasului Borsa si au fost asteptate de catre un tanar de 20 de ani, care le-a transportat cu autoturismul pana la bunica uneia dintre ele.Intrucat stiau ca sunt cautate de politie , acestea s-au dus intr-o zona retrasa, in care au fost gasite."Pe toata perioada plecarii, cele doua minore nu au fost victimele vreunei infractiuni Activitatile pe care le desfasoara politistii intr-un caz de rapire sunt complexe si presupun gestionarea unor situatii si derularea unor activitati investigative pe toate palierele, precum verificari in teren, exploatarea informatiilor obtinute, identificarea, localizarea si coordonarea fortelor participante", a mai transmis politia.Autoritatile transmis ca ca in timp ce politistii intervin la asemenea cazuri, cineva are nevoie in realitate de ajutorul fortelor de ordine.