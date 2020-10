Doua fete in varsta de 17 ani au disparut dintr-un centru din Piatra-Neamt unde erau institutionalizate

Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, luni, ca Gabriela Iustina Stirbu si Georgiana Cristina Maciu, ambele in varsta de 17 ani, au parasit voluntar centrul si nu s-au mai intors."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Piatra Neamt continua activitatile de cautare in vederea depistarii a doua minore, ambele in varsta de 17 ani, care au parasit voluntar centrul in care erau institutionalizate. Orice persoana care poate oferi informatii ce pot conduce la depistarea persoanelor cautate, este rugata sa apeleze Serviciul Unic 112 ori sa anunte cea mai apropiata unitate de politie ", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.Politistii au publicat pe site-ul IPJ Neamt semnalmentele si fotografiile celor doua minore si solicita informatii persoanelor care pot da amanunte despre acest caz.