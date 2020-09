Soferii vor putea sa arate, de joi, asigurarea RCA si in format electronic, cu telefonul, cand sunt controlati in trafic

Incepand de joi, dovada asigurarii RCA sa poata fi facuta inclusiv cu contractul de asigurare, nu doar cu polita de asigurare, arata avocatnet.ro. Iar ambele acte o sa poata fi prezentate in format tiparit sau in format electronic.Sursa citata mai arata ca din noua norma reiese ca, in lipsa acestor acte, existenta asigurarii RCA va putea fi verificata de autoritati direct in baza lor de date. Insa acest lucru va fi valabil numai in cazul asigurarilor obligatorii emise in Romania.Potrivit avocatnet.ro , regula prezentarii in format tiparit sau electronic va fi aplicabila si in cazul asigurarilor RCA emise in alte state, care au valabilitate pe teritoriul Romaniei., care a aparut in Monitorul Oficial, va intra de joi in vigoare.