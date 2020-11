Un pitestean a fost retinut dupa ce si-a sunat iubita de peste 1.000 de ori, a urmarit-o si a amenintat-o cu moartea

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arg es barbatul o agresase pe fosta concubina in vara acestui an, fiind ulterior trimis in judecata pentru infractiunile de lipsire de libertate si talharie."Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie-octombrie, barbatul ar fi urmarit si supravegheat atat locuinta, cat si locul de munca sau alte locuri frecventate de catre fosta concubina, respectiv ar fi apelat-o telefonic in mod repetat, de peste 1.000 de ori, iar prin frecventa si continut i-ar fi provocat o stare continua de temere si ar fi amenintat-o cu moartea", se arata in comunicat.Suspectul a mai fost retinut de politisti pe 19 iunie, fiind banuit de savarsirea infractiunilor de talharie, lipsire de libertate in mod ilegal si loviri sau alte violente."Ulterior, persoana vatamata si-a retras plangerea prealabila cu privire la savarsirea infractiunii de lovire. In aceasta cauza, politistii de investigatii criminale au finalizat cercetarile si au inaintat dosarul cu propunere de trimitere in judecata, pentru savarsirea infractiunilor de talharie si lipsire de libertate in mod ilegal", precizeaza reprezentantii IPJ Arges.Pe 13 octombrie, politistii au emis un ordin de protectie provizoriu impotriva barbatului, ca urmare a sesizarii fostei concubine cu privire la faptul ca ar fi fost amenintata cu moartea in zilele de 10 si 12 octombrie.Suspectul a fost acum retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunilor de hartuire si amenintare.Citeste si: