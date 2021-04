Dumitru Coarna, obligat de instanta sa-i plateasca politistului Radu Gavris 5.000 de euro daune morale

Judecatorii au mai dispus ca Dumitru Coarna sa publice pe cheltuiala sa hotararea instantei in ziarele Adevarul, Libertatea sau Gazeta Sporturilor, dar si pe pagina de internet a Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual.Hotararea instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Comisarul Radu Gavris l-a dat in judecata pe deputatul Dumitru Coarna, cerandu-i daune morale de 50.000 de euro, pe motiv ca fostul sindicalist l-a denigrat in presa, in contextul scandalului legat de inmormantarea interlopului Emi Pian.In anul 2020, Dumitru Coarna a dat mai multe declaratii la posturi de televiziune si in ziare, in care il acuza pe Radu Gavris ca ar fi "cartita" care a furnizat presei imaginile care il surprindeau pe fostul sef al Politiei Romane, Liviu Vasilescu, in timpul intalnirii pe care a acesta din urma a avut-o noaptea cu mai multi lideri ai clanului Duduianu.Radu Gavris este unul dintre cei mai cunoscuti politisti din Romania, el fiind la un moment dat seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei.A intrat in conflict cu sefii Politiei Romane, el fiind "pedepsit" in septembrie 2020 de Liviu Vasilescu printr-o detasare in Harghita. Decizia luata de Vasilescu cu putin timp inainte ca acesta din urma sa isi dea demisia a fost anulata in instanta De asemenea, in ianuarie 2018, ministrul de Interne de la acea vreme, Carmen Dan , ii cerea lui Radu Gavris sa faca "un pas in spate", dupa ce politistul declarase intr-un interviu ca modificarea Codului penal va duce la situatii revoltatoare: ca un suspect de pedofilie sa fie prezent la audierea victimei ori ca violatori si criminali sa nu fie pedepsiti, pentru ca imaginile filmate de camerele de supraveghere nu pot fi folosite de anchetatori.