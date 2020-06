Echipaj al Politiei Locale Constanta, filmat intr-o parcare cu o prostituata in masina (Video)

Ziare.

Filmarea a fost realizata pe bulevardul Aurel Vlaicu, din zona reprezentantei Mercedes din Constanta."Aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu langa reprezentanta Mercedes-Benz in jurul orei 01:40 un echipaj al Politiei Locale Constanta cu masina nr 04 promovau prostitutia fara nici o jena ca sunt vazuti de cetatenii care treceau pe strada.Acesti nesimtiti cand au vazut ca sunt filmati au dat acel wc public jos din masina si s-au facut nevazuti prin boscheti. Totodata acea prostituata a fost foarte deranjata ca nu a apucat sa plateasca amenda in natura si a inceput sa injure cu tupeu fiind constienta ca are protectorii ei in uniforma", a spus cel care a realizat filmarea, citat de Focus Press In momentul in care a observat ca este filmata, femeia din masina a inceput sa adreseze injurii celui care inregistra.Reprezentantii Primariei Constanta au anuntat ca a fost inceputa o ancheta pentru a se afla daca ceea ce se indica in inregistrare este adevarat."A fost demarata o ancheta pentru a stabili daca intr-adevar este un echipaj al Politiei Locale si ce anume facea in zona", au spus acestia.