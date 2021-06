Un elev de 17 ani si un tanar de 20 de ani au fost injunghiati in fata unei scoli din Bucuresti

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, joi, pe 3 iunie, la ora 13:00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in apropierea unei unitati de invatamant din sectorul 2 are loc un scandal intre mai multi tineri.La fata locului au sosit politistii Sectiei 9 Politie care au identificat doi tineri cu varste de 17 si 20 de ani, ce prezentau rani produse cel mai probabil de un obiect taietor intepator . Din primele date, cele doua persoane ar fi fost agresate de alti trei tineri, care nu se mai aflau la fata locului la sosirea politistilor.Cei doi tineri au fost transportati la unitati spitalicesti pentru ingrijiri. Politistii s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. La acest moment desfasoara activitati in vederea identificari tuturor persoanelor implicate si stabilirii inprejurarilor prin care s-a produs evenimentul.