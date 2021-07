Fratele si varul lui Emi Pian, fostul sef al clanului Duduianu, ucis vara trecuta in Bucuresti, retinuti de politie. Elvis Pian cercetat pentru un furt de masina VIDEO

Istoria Clanului Duduianu

"Astazi, 08.07.2021, Serviciul Furturi Auto, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, a pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara si mai multe mandate de aducere pe raza municipiului Bucuresti si in judetul Ilfov, i ntr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de furt calificat , santaj si favorizarea faptuitorului.In fapt, in luna mai, o persoana a sesizat disparitia autoturismului, parcat pe o strada din sectorul 1.Ulterior, persoana vatamata, ar fi fost contactata de persoane necunoscute, care i-ar fi transmis ca in schimbul unor sume de bani, vor determina persoanele care au sustras autoturismul sa il inapoieze.Una dintre persoane, pe numele careia era emis mandat de aducere, a fost depistata pe raza judetului Ialomita.In autoturismul acesteia au fost gasite si ridicate sume de bani in lei si euro, precum si o arma neletala, supusa autorizarii, pentru care nu detine permis.Audierile se desfasoara la sediul Serviciului Furturi Auto.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.La audieri au fost duse 4 persoane, iar ulterior au fost retinute. Cercetarile sunt continuate de Serviciul Furturi Auto din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Conform surselor Ziare.com, printre cei retinuti se afla atat Elvis Pian cat si Amar Duduianu, varul fostului lider interlop taiat pe strada in Giulesti , anul trecut.Duduienii sunt printre cei mai cunoscuti mafioti din Sectorul 2 si printre cei mai vechi din Capitala.Activitatile lor infractionale se bazeaza in special pe camatarie, santaj, proxenetism si trafic de droguri Cei mai in varsta capi s-ar fi retras in comuna Sintesti din judetul Ialomita, de unde au venit initial in Bucuresti.Cativa membri ai familiei de interlopi au fost arestati in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Printre ei se afla si Emi Pian.Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane. Florin Mototolea, zis Emi Pian , imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.