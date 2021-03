Escroc iesean, eliberat temporar din puscarie printr-un tertip, prins din nou la furat

Ovidiu Nunuca, liderul unui grup de escroci care a reusit sa insele zeci de pensionari din satele din Iasi si din alte judete din Moldova, i-a convins pe judecatori ca trebuie sa-si rezolve niste probleme medicale urgente . Mai exact, sa isi faca un set de analize pentru un transplant de rinichi la o clinica din Cluj, scrie Ziarul de Iasi "Admite cererea de prelungire a intreruperii executarii pedepsei, pe o durata de trei luni, calculata incepand cu data de 4 ianuarie 2021. Sa se prezinte de indata la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca pentru efectuarea investigatiilor medicale necesare pentru stabilirea compatibilitatii, in vederea efectuarii unui transplant renal", se arata in decizia judecatorilor, potrivit sursei citate.Citeste si: Scandal cu interlopi la Iasi. Clanul Corduneanu, bagat in spital de romanul care a condus mafia din Torino Aflat in libertate, Nunuca a inselat un pensionar de bani, insa a fost prins zilele trecute in gara din Pascani. Acesta se afla la volanul unui Audi, desi nu avea permis. Era insotit de o ruda, un tanar de 21 de ani. Ambii au fost retinuti pentru 24 de ore Cei doi, alaturi de alti complici, sunt autorii a zeci de inselatorii, comise in ultimii ani. Insa marea lovitura a escrocilor a fost un furtul unei genti pline cu euro si lei, de la o familie din comuna ieseana Alexandru Iona Cuza.Grupul de hoti , condamnat la inchisoare cu executare, era alcatuit din Ovidiu Nunuca - considerat a fi capul retelei si poreclit "Stanga" de catre cunoscutii sai, Claudiu Nunuca zis "Gasitu", Neculai Magureanu zis "Badea", Marian Cosmin Matasaru zis "Pulifrici", Ionut Bostan, Mihai Stoica si Cristian Petrea, poreclit si "Londonezul".