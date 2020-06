Sindicatul Europol: Masina sefului Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus a fost incendiata in stil mafiot. Aici este patria contrabandistilor de tigari

Ziare.

"Aseara, masina sefului Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus, din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei, a fost incendiata in stil mafiot si a ars in intregime in parcarea Izvorul Dragos din localitatea de domiciliu, folosindu-se un cocktail Molotov.", anuntpa pe pagina de Facebook Sindicatul Europol.Ei afirma ca legislatia permisiva si indoielnica nu face decat sa incurajeze atacurile la adresa politistilor. IPJ Maramures a anuntat ca a fost deschis un dosar penal pentru distrugere.