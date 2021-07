Infractor violent, evadat din arestul politiei. A sarit pe geam

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, duminica seara, politisti din cadrul Postului de Politie Simnicu de Sus au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 57 de ani, din Simnicu de Sus, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente."In timpul activitatilor de cercetare, cel in cauza a parasit sediul politiei, prin escaladarea ferestrei de la parterul cladirii, indreptandu-se intr-o directie necunoscuta.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de evadare.Totodata, politistii desfasoara activitati specifice de cautare a barbatului in cauza, fiind mobilizate efective de politie de la toate structurile", a transmis IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca au fost instituite filtre rutiere, atat in judet, cat si in judetele invecinate, pentru prinderea barbatului respectiv.