Evadat din Ploiesti prins dupa o luna, dar de localnici, nu de politisti

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, evadatul Onorel Lupu a fost prins pe raza comunei Podenii Noi, el fiind imobilizat de catre localnici si preluat imediat de politistii aflati in teren, care desfasurau activitati pentru cautarea si prinderea acestuia.Barbatul condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare pentru furt calificat si incarcerat evadase in data de 18 aprilie din Sectia Exterioara Movila Vulpii, apartinand Penitenciarului Ploiesti.Cercetarile sunt continuate in dosarul penal aflat in lucru la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.