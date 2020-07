Expert Forum critica proiectul Guvernului de "debirocratizare" a functionarii ONG-urilor: Schimbarile ar putea avea chiar efecte negative pentru sectorul non-profit

"Nu cred ca-i rau intentionat, doar habarnist si prost sfatuit"

Argumentele EFOR impotriva acestei propuneri

"EFOR nu este de acord cu aceasta initiativa deoarece ea nu pleaca de la o analiza a problemelor reale ce afecteaza in mod curent functionarea fundatiilor si asociatiilor.e un principiu corect in general; incurajam autoritatile sa se aplece cu seriozitate asupra sa. Numai ca, din propunerile facute, nu reiese ca Guvernul ar cunoaste care sunt lucrurile cu adevarat urgente pentru mediul ONG - nu infiintarea si desfiintarea organizatiilor care sunt evenimente unice sunt problemele noastre, ci sirul nesfarsit de pasi birocratici pe care trebuie sa ii parcurgem luna de luna in interactiunea cu statul. Intr-un scenariu pesimist, schimbarile sugerate ar putea avea chiar efecte negative pentru sectorul non-profit, pe termen lung.In fine, propunerile ar fi trebuit sa vina de la Ministerul Justitiei (MJ), nu SGG, pentru ca MJ are initiativa legislativa in ceea ce priveste asociatiile si fundatiile. Nu este clar de ce, din toata gama larga de actiuni ce pot promova debirocratizarea, SGG a ales exact o nisa pe care nu o cunoaste prea bine si unde nu are in mod normal initiativa legislativa", scriu cei de la EFOR. Sorin Ionita, unul din membrii EFOR, a criticat si el intr-o postare pe pagina de Facebook aceasta propunere venita din partea Secretariatului General al Guvernului."Un secretar de stat din SGG, fara treaba cu domeniul ONG, vrea sa ne bage pe gat niste. Deci propune stabilirea de coduri CAEN pentru asociatii si fundatii (?!) Simplificare gen URSS: rezulta ceva si mai complicat. Plus vechea marota, infiintarea administrativa, nu prin judecatorie. Pentru ca, atunci cand revin ai lu' Dragnea la putere, sa te dizolve astia tot administrativ, fara protectia judecatorului.Nu cred ca-i rau intentionat, doar habarnist si prost sfatuit. Daca vrei debirocratizare pe bune, taie nene zecile de proceduri si documente cerute de legislatia muncii, ANAF, programele de finantare cu fonduri romanesti si europene, emitatorii de caziere si adeverinte solicitate de alte institutii ale statului, samd - care ne mananca timpul, nervii si banii LUNA DE LUNA, nu o data in viata, la infiintare", a scris acesta pe Facebook. Experienta ultimilor ani a dovedit ca asociatiile si fundatiile ajung sa fie un critic al autoritatilor si clasei politice. Din acest motiv, sub guvernari precedente au existat multe initiative legislative in Parlament pentru modificarea O.G. 26/2000 al caror scop era sa restranga spatiul de actiune al organizatiilor neguvernamentale asa cum se intampla si in alte tari din regiune.Faptul ca un judecator decide infiintarea si desfiintarea unei entitati non-profit a functionat in aceste conditii ca o protectie contra dizolvarii abuzive de organizatii in aceste perioade "dure" si consideram ca mentinerea judecatorului in acest proces este esentiala pentru protejarea libertatii de asociere.Oricum, trecerea la o procedura administrativa nu garanteaza in niciun fel ca interactiunea cu statul va fi mai eficienta si supla. Din contra, competenta unei autoritati administrative va vulnerabiliza sectorul neguvernamental, intrucat in astfel de institutii influenta politica e mai mare.Nu este exclus ca o institutie administrativa sa intarzie infiintarea unor asociatii sau fundatii al caror obiect de activitate este considerat nepotrivit de un baron local sau lider national, prin diferite sicane birocratice. Faptul ca o astfel de decizie va putea fi atacata in contencios administrativ nu constituie o garantie suficienta pentru asigurarea libertatii de asociere - si in nici un caz nu reprezinta o scurtare a procesului.(Oficiul National al Registrului Comertului). Ne opunem trecerii acestei competente la ONRC, organism care nu cunoaste specificul asociatiilor si fundatiilor, unul diferit diferit de cel al societatilor comerciale. Nu vedem cum acest transfer ar imbunatati in vreun fel viata ONG-urilor.("tip CAEN") ar putea crea bariere suplimentare pentru acest sector, de exemplu in accesarea finantarilor. Nu e clar de fapt care este rostul masurii: cine ar beneficia de pe urma introducerii unei astfel de clasificari si activitatea cui ar fi simplificata prin acest instrument. Daca privim in ansamblu propunerile analizate anterior e usor sa ne imaginam un scenariu in care aceasta clasificare devine un instrument in plus de presiune prin excluderea din lista a unor tipuri de activitati incomode. Exemplul graitor "asa nu" este Republica Moldova, unde organizatiile neguvernamentale se inregistreaza pe langa ministerul de competent de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, iar apoi risca desfiintarea daca depasesc spectrul activitatilor pe care acea clasificare, stabilita cu ani in urma, o permite! Propunerea contrazice oricum flagrant scopul anuntat - debirocratizarea - generand proceduri administrative care pana acum nu existau, al caror rost nu este explicat.Daca Guvernul doreste o debirocratizare utila pentru mediul ONG, trebuie sa se concentreze pe zecile de proceduri si documente cerute de legislatia muncii, ANAF, programele de finantare cu fonduri romanesti si europene, emitatorii de caziere si adeverinte solicitate de alte institutii ale statului, samd. Acestea sunt elementele de birocratie care ne maresc costurile de functionare permanent, luna de luna - nu infiintarea ori schimbarea statutului, care se petrec o data sau de cateva ori in viata organizatiei.Un bun inceput in acest sens ar fi un sumar cuprinzator si informat de probleme, intocmit preliminar de serviciul din cadrul SGG care se ocupa de relatia cu societatea civila, discutat apoi cu mediul asociativ. De asemenea, e necesar un dialog cu institutiile competente pe zona de reglementare, in acest caz Ministerul Justitiei, al carui punct de vedere lipseste din dezbaterea publica.