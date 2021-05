Fabrica ilegala de tigari, descoperita de politisti la Buftea. Un barbat a fost retinut FOTO VIDEO

Din cercetari a reiesit ca, in cursul acestui an, persoanele banuite, respectiv un barbat si o femeie, ar fi produs si ambalat tigarete in mod clandestin, la domiciliul acestora, din orasul Buftea, in vederea comercializarii acestora, acestea purtand marcaje false ale produselor accizabile supuse marcarii.In urma perchezitiilor, au fost descoperite mai multe bunuri, respectiv un aparat electric de confectionat tigarete, un aparat electric de infoliere tigarete, un aparat de masurat umiditatea tutunului, cantitatea de aproximativ 7 kg de tutun,prelucrat, 4.200 de tuburi de tigarete, precum si 69 de pachete de tigarete.Au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, doua persoane, pentru cercetari.Bunurile descoperite in urma efectuarii percheziltiilor au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.In urma probatoriului administrat, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore fata de barbatul, in varsta de 54 de ani, urmand ca acesta sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale.Cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "producerea de produse accizabile, care intra sub incidenta regimului de antrepozitare, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta", "marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii" si "detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat".Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov.