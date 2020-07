Facebook ar putea interzice publicitatea electorala inaintea alegerilor prezidentiale americane din 3 noiembrie

Deocamdata doar se discuta posibilitatea de a interzice publicitatea politica si nu a fost luata inca o decizie.Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Facebook nu comenteaza informatia.Facebook a fost criticata pentru politica sa de a excepta publicitatea politica de verificarea faptelor afirmate. Anul trecut, Twitter a interzis reclamele politice, dar Facebook a afirmat ca nu vrea sa ingradeasca discursul politic.Campaniile presedintelui Donald Trump si candidatului democrat Joe Biden nu au raspuns imediat solicitarilor de comantarii.Luna trecuta, campania Biden a publicat o scrisoare deschisa adresata directorului general al Facebook Mark Zuckerberg, in care a cerut companiei sa verifice faptele prezentate in reclamele politice, in cele doua saptamani de dinaintea alegerilor.Intr-o postare facuta vineri pe Twitter, directorul pentru sectorul digital al campaniei Biden, Rob Flaherty, s-a referit la problema dezinformarii prin intermediul continutului neplatit de pe site."Trebuie sa reamintesc ca problemele Facebook sunt in proportie de 80% legate de continutul neplatit si tot ceea ce fac in privinta continutului platit este o tentativa de a distrage atentia", a scris Flaherty pe Twitter.Peste 900 de advertiseri s-au inscris intr-un boicot impotriva Facebook organizat de organizatii pentru protejarea drepturilor civile, pentru a presa compania sa ia masuri concrete pentru a bloca raspandirea urii si a dezinformarii, in urma mortii afro-americanului George Floyd in timp ce se afla in custodia politiei.