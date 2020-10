Fals politist retinut in Brasov dupa ce a pretins bani pentru a nu reclama o persoana pentru nerespectarea izolarii

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, procurorii au retinut, luni, un barbat, pentru tentativa la inselaciune si trafic de influenta."Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca, in cursul lunii octombrie 2020, suspectul retinut s-a prezentat in calitate de politist unei persoane aflata in autoizolare dupa care i-a solicitat o suma de bani pentru a-si trafica influenta asupra unor functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Brasov, pentru ca suspectul si acesti functionari sa nu ia masurile legale vizand incalcarea masurilor de autoizolare de catre acea persoana", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.Sursa citata a precizat ca actele de urmarire penala in prezenta cauza s-au efectuat cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie.