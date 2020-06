Falsi inspectori sanitari, in control la cabinete stomatologice. DSP "se dezice de practicile acestora"

Ziare.

DSP Timis a anuntat ca s-a autosesizat in acest caz dupa ce pe retelele de socializare au aparut informatii potrivit carora doi barbati care pretind a fi inspectori DSP Timis si care se legitimeaza cu documente false fac controale la cabinetele stomagologice din Timisoara."Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis se dezice de practicile acestora si adreseaza rugamintea catre cetateni, ca in astfel de situatii sa fie verificata identitatea "inspectorilor", contactand Directia de Sanatate Publica si solicitand totodata si ordinul de deplasare, document care confirma actul de control", transmite DSP Timis.Institutia cu rol de control mai arata ca in cazul unor sanctiuni aplicate de DSP, amenda se achita, in functie de situatie, la primaria de domiciliu sau la Trezorerie, ea nu se incaseaza de catre inspectori la fata locului pe baza de chitanta. " Precizam ca in contextul dat, Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis va initia o ancheta cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, pentru a identifica persoanele care practica astfel de metode", a mai transmis DSP Timis.