UPDATE Fata de 11 ani din Bragadiru, care a plecat vineri de acasa, a fost gasita sambata intr-un mall din Bucuresti

"Aceasta nu a fost victima vreunei infractiuni , iar in prezent se afla in custodia politistilor Ilfoveni, urmand sa fie condusa la sediul Politiei Oras Bragadiru, unde va fi incredintata mamei," anunta politistii.Politistii din Ilfov anuntau dimineata ca erau in cautarea unei fate, in varsta de 11 ani care locuieste in Bragadiru si care a disparut sambata dimineata. Mama acesteia a declarat, cand a apelat 112, ca fata ei a plecat de acasa in jurul orei 8.20 ca sa mearga la magazin si nu s-a mai intors acasa."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov desfasoara activitati specifice de cautare a unui minore, in varsta de 11 ani, care, in dimineata zilei de 12 septembrie a.c., a plecat de la domiciliul sau, din orasul Bragadiru si nu a mai revenit. Sesizarea a fost facuta prin apel 112 de catre mama minorei, care a declarat faptul ca fiica ei, in varsta de 11 ani, a plecat de acasa in jurul orelor 08:20, pentru a merge la un magazin si nu s-a mai intors la adresa de domiciliu", potrivit unui comunicat de presa.Fata are o inaltime de 1,50 metri, par saten cu varfurile blonde si ochii caprui, conform sursei citate. Cand a plecat de acasa fata purta un tricou de culoare turcoaz cu inscriptia PUMA, blugi negri si adidasi roz."Persoanele care detin informatii sau care pot da relatii despre persoana disparuta, sunt rugate sa apeleze serviciul unic de Urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie ", mai transmite politia Ilfov.