O fata de 14 ani, disparuta in septembrie 2020 si cautata international, gasita in Gara Focsani

"La data de 2 iunie, ora 20,30, politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Vrancea au depistat, in statia Focsani, o minora care manifesta un comportament suspect. In urma verificarilor efectuate, acestia au constatat ca fata, in varsta de 14 ani, era cautata atat la nivel national , cat si international din 25 septembrie 2020", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, minora era plecata voluntar dintr-un centru pentru minori din judetul Bacau.Fata a fost predata unui centru pentru minori din Vrancea.