Federatia SANITAS, despre legea carantinei si izolarii: Au pus mana de la mana si au incarcat fara discernamant desaga si asa plina de responsabilitati a salariatilor din sanatate

Membrii Federatiei reproseaza ca li se incalca drepturile, putand fi detasati fara a-si da acordul, reproseaza "supraincarcarea cu obligatii aproape anti-sociale a medicilor" care sunt responsabili de trimiterea in carantina sau izolare a persoanelor suspecte de infectare cu coronavirus , precum si incalcarea sau limitarea unor drepturi cetatenesti. Concluzia lor este ca, prin acest proiect de lege, se gasesc intr-o ipostaza absolut halucinanta: sunt sclavi din punct de vedere al drepturilor/relatiilor de munca si inchizitori din punct de vedere al obligatiilor la locul de munca si cer Senatului sa corecteze "aberatiile" din textul legii."Studiind modificarile proiectului de lege, pe traseul legislativ, am constatat ca atat guvernantii cat si parlamentarii romani, indiferent de culoarea politica, au pus mana de la mana si au incarcat fara discernamant desaga si asa plina de responsabilitati a salariatilor din sistemul sanitar! Si daca nu le-a fost suficient sa fie numiti tortionari, de acum vor putea fi numiti si distrugatori de familii, de bunuri, din moment ce medicii vor fi obligati sa decida asupra libertatii populatiei, a confiscarii/distrugerii bunurilor celor suspecti si, apoteotic, asupra trimiterii minorilor in grija asistentei sociale!", afirma membrii federatiei.Federatia SANITAS afirma ca a urmarit cu interes si stupoare, in ultimele 3 zile, traseul legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic."Interesul nostru este relativ, in principal, la urmatoarele aspecte, devenite deosebit de grave pe parcursul ultimelor 4 luni: Incalcarea in continuare a drepturilor personalului medical si auxiliar din sistemul sanitar public de stat si cel de asistenta sociala (vezi art. 15, alin. 3 - care permite detasarea personalului medical si auxiliar fara acordul acestuia); Supraincarcarea cu obligatii aproape anti-sociale a medicilor (vezi art. 6, alin. 2 si 3, art. 7, alin. 8 si 9) care vor fi responsabili de trimiterea in izolare/carantina a persoanelor suspecte! Incalcarea/limitarea in continuare a unor drepturi cetatenesti!", afirma personalul medical.Salariatii din sanatate considera ca "se gasesc intr-o ipostaza absolut halucinanta: sunt sclavi din punct de vedere al drepturilor/relatiilor de munca si inchizitori din punct de vedere al obligatiilor la locul de munca".Ei spun ca personal medical este deja epuizat psihic si fizic, iar legiuitorii nu dau niciun semn ca s-ar gandi la posibilitatea de a adapta un program redus de munca pentru cei ce trateaza COVID-19 de mai bine de 4 luni, un nou normativ de personal sau posibilitati de recuperare a capacitatii de munca pentru soldatii in alb aflati in linia intai!"Solicitam Senatului Romaniei sa analizeze cu atentie acest proiect de act normativ si sa corecteze toate anomaliile pe care este pe cale sa le legifereze, inainte ca personalul din spitalele publice de stat, contaminat in numar nepermis de mare cu noul virus, epuizat si supraincarcat de reponsabilitati sa capituleze", conchide Federatia Sanitas.Legea privind carantina si izolarea propusa de Guvern a trecut de Camera Deputatilor, cu numeroase amendamente sustinute de PSD , fiind acum la Senat, unde a fost discutata in Comisia juridica, insa la Senat, votul a plen a fost amanat.