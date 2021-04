Doua femei din judetul Vrancea au fost arestate in timp ce incercau sa vanda unui buzoian mai multe arme

Sotii celor doua femei se afla in penitenciar dupa ce, impreuna cu un alt barbat, au tras focuri de arma asupra patronului unei case de schimb valutar din Vrancea, in anul 2019, acesta decedand. Planul femeilor de a vinde armele ar fi fost pus la cale impreuna cu cei doi parteneri aflati dupa gratii.Cele doua femei, de 27 si 35 de ani, impreuna cu sotii lor, aflati in penitenciar dupa ce au executat focuri de arma asupra unui barbat din Focsani, patron al unei case de schimb valutar, cu scopul de a-l jefui, au stabilit sa vanda armele pe care le tineau ascunse in diverse locuri, pentru a face rost de bani.Politistii au intrat pe fir in momentul in care cele doua au incercat sa vanda armele unui buzoian.Pentru a destructura reteaua, oamenii legii au facut 7 perchezitii la adrese din Vrancea si Bacau.Potrivit unor surse, perchezitiile au fost desfasurate la domiciliile femeilor, dar si la rudele acestora, in Bacau, unde erau ascunse arme de foc.La perchezitii au fost gasite numeroase arme, inclusiv mitraliere, dar si doua kilograme de substanta ce pare a fi mercur."Din cercetari a reiesit ca patru persoane (doua femei, de 27 si 35 de ani si 2 barbati, de 35 si 43 de ani), din Vrancea, ar fi detinut arme, munitii si substante toxice, pe care, in perioada martie-aprilie a.c., ar fi intentionat sa le comercializeze. In urma perchezitiilor, politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, 7 arme letale detinute ilegal - o arma automata militara, o carabina, 2 arme de vanatoare semiautomate, 3 pistoale calibrul 9 mm, 1.000 de cartuse aferente, un recipient cu aproximativ 2 kg. de substanta ce pare a fi mercur, un pistol neletal detinut ilegal si 2 dispozitive de tip amortizor. Fata de cele doua banuite a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore, barbatii fiind sub executarea unei pedepse privative de libertate. Ulterior, instanta a emis pe numele celor doua femei mandate de arestare preventiva, pentru 30 de zile. In cauza, sunt continuate cercetarile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si trafic de substante periculoase.", anunta IPJ Buzau intr-un comunicat de presa.Cele doua femei au fost arestate preventiv, iar in acest caz vor fi cercetati si sotii lor, care se afla deja dupa gratii.In 2019, patronul unei case de schimb valutar din Focsani a fost jefuit de trei barbati, doi dintre ei fiind cei implicati in vanzarea de arme.Timp de o luna, acestia l-au urmarit pe omul de afaceri despre care aveau informatii ca transporta cu masina personala sume importante de bani. In februarie 2019, l-au atacat pe afacerist in plina strada, i-au lovit masina, apoi au tras focuri de arma spre autoturism. Afaceristul si-a pierdut viata.In acest caz, doi dintre faptasi, care au actionat direct, sunt judecati pentru omor calificat, dar si pentru o serie de alte fapte, in timp ce un al treilea barbat e doar complice la toate infractiunile.