Mama care si-a batut copila de noua ani pana a bagat-o in spital a fost arestata preventiv

Copila a fost gasita pe strada de vecina sa, care a anuntat autoritatile si a dus-o la spital."Reamintim faptul ca in urma probatoriului administrat, femeia in varsta de 31 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore de catre politistii orasului Voluntari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si rele tratamente aplicate minorilor, iar, ulterior, a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale.In urma propunerilor formulate de unitatatea de parchet competenta, persoana retinuta, a fost prezentata in cursul zilei de astazi judecatorului de drepturi si libertati, pentru de masuri in consecinta.In fapt, la data de 11 noiembrie, in jurul orei 09:23, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 09:20, a gasit pe strada o fetita, in varsta de 9 ani, care prezenta urme de violenta fizica in zona capului.Victima a fost transportata imediat de catre un echipaj medical la o unitate spitaliceasca din Bucuresti, pentru acordarea de ingrijiri medicale.Politistii din Voluntari s-au deplasat la unitatatea medicala din Bucuresti, unde minora a fost transportata, pentru efectuarea activitatilor specifice din competenta.La data de 19 noiembrie, minora a fost preluata de reprezentantii D.G.A.S.P.C.Ilfov si institutionalizata intr-un centru de specialitate", se arata intr-un comunicat al Politiei.